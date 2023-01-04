Столичні поліцейські викрили другого любителя заборонених феєрверків

Всього від громадян надійшло 19 скарг з двох місць запусків салютів на Подолі та Оболоні. Фігурантам загрожує до п‘яти років обмеження волі.

Надагаємо, що у новорічну ніч до правоохоронців надходили повідомлення від громадян про використання піротехніки в Оболонському та Подільському районах. Відповідні відео з місць публікували місцеві телеграм-канали. За обома фактами розпочаті кримінальні провадження та затримано причетних осіб.

Так, 1 січня близько опівночі невідомий на території футбольного майданчика на вулиці Маршала Тимошенка здійснив запуски феєрверків. Слідчо-оперативна група задокументувала подію, вилучила з місця речові докази – 2 упаковки з-під піротехнічних виробів та згодом встановила особу порушника. Ним виявився місцевий житель, 1984 року народження.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. За процесуального погодження Оболонської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до п‘яти років обмеження волі.

Поліція Києва вкотре нагадує про ЗАБОРОНУ ВИКОРИСТАННЯ ПІРОТЕХНІКИ в умовах воєнного стану. Відповідне рішення прийнято військовою адміністрацією. За кожен факт порушення таких обмежень правоохоронці притягуватимуть винних до відповідальності.

Відділ комунікації поліції Києва