Столичні поліцейські затримали чоловіка, який через ревнощі поранив ножем товариша

37-річний постраждалий наразі у важкому стані перебуває у реанімації. На час слідства зловмисник перебуватиме під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подія відбулась на днях в одній з квартир у Святошинському районі столиці. Від лікарів поліцейські отримали повідомлення, що з вулиці вони терміново госпіталізували чоловіка із ножовим пораненням. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу для з’ясування усіх обставин.

У подальшому правоохоронці встановили, що 32-річний місцевий мешканець запросив свого товариша додому, де вони разом тривалий час розпивали алкогольні напої. Згодом, між чоловіками виникла сварка на грунті ревнощів до спільної знайомої, яка переросла у бійку.

Господар квартири схопив кухонного ножа та ударив ним гостя. Пораненому вдалось самостійно вийти з квартир та викликати допомогу, наразі він у важкому стані перебуває у реанімації.

Працівники поліції затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою, за скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Поліція Києва