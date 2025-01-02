Столичні поліцейські затримали чоловіка, який обікрав квартиру в Дніпровському районі

Зловмисник, підібравши ключ до вхідних дверей, проник в квартиру, з якої викрав ювелірні прикраси, кошти та банківські картки. Поліцейські затримали порушника та повідомили йому про підозру. За вчинене фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

До Дніпровського управління поліції звернувся 33-річний чоловік та повідомив, що квартиру, в якій він проживає, обікрали невідомі. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку.

Правоохоронці з’ясували, що коли чоловік перебував на роботі, невідомий підібрав ключі до квартири, проник в неї та викрав золоті прикраси, гроші та банківські картки.

Працівники карного розшуку столичного главку спільно з оперативниками територіального підрозділу та аналітиками кримінального аналізу встановили та затримали підозрюваного у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за аналогічні злочини 34-річний житель Волинської області, який приїхав до Києва на заробітки та проживав у хостелі.

За вказаним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка поєднана з проникненням в житло в умовах воєнного стану. За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури, слідчі повідомили фігуранту про підозру. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва