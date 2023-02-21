Столичні поліцейські затримали інтернет-шахрая, який торгував неіснуючими автозапчастинами

Зловмисник ошукав близько 42 користувачів інтернет-сайту з продажу автомобільних запчастин. Головна умова при купівлі товару була повна передплата. За такі протиправні дії чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідчі Голосіївського управління поліції, за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури спільно з управлінням протидії кіберзлочинам в місті Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України, за підтримки Департаменту безпеки Акціонерного товариства «Ощадбанк», викрили у шахрайстві 37-річного мешканця Київщини, який під приводом продажу автозапчастин ошукав громадян по всій Україні, які перерахували кошти, а замовлення так і не отримали.

Під час досудового розслідування встановлено, що зловмисник моніторив на сайті запити громадян про зацікавленість ними купівлі деталей для автомобіля та відписував в особисті повідомлення з пропозицією щодо вигідної ціни. За відправлення товару він вимагав у покупців повну передплату на банківську картку, однак після надходження коштів, чоловік не виходив на зв’язок.

На теперішній час правоохоронцями встановлено 42 громадянина України, які стали жертвами інтернет-шахрая. Загальна сума, яка була перерахована зловмиснику складає майже 360 000 грн.

Поліцейські затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення обшуку за місцем його мешкання у Київській області, правоохоронці вилучили банківські картки та мобільний телефон, з якого фігурант реалізовував злочинну схему.

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 190 – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки Кримінального кодексу України. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочинну.

Відділ комунікації поліції Києва