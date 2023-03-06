Столичні поліцейські затримали молодика, який ледь не до смерті побив неповнолітнього

16-річному юнаку завдав численних травм перехожий. Наразі потерпілий перебуває у лікарні. Правоохоронці швидко встановили фігуранта та розпочали кримінальне провадження за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків про те, що на вулиці Дніпровська набережна вони виявили непритомного хлопця, 2006 року народження, із численними травмами. До медичного закладу негайно виїхали інспектори ювенальної превенції Дарницького управління поліції та слідчі.

Правоохоронці з’ясували, що до неповнолітнього на вулиці почав чіплятись невідомий, спровокував конфлікт та побив його. Коли потерпілий втратив свідомість незнайомець пішов з місця події.

До розшуків підозрюваного були задіяні оперативники управління карного розшуку поліції Києва, Дарницького управління поліції, ювенальні поліцейські та аналітики управління кримінального аналізу. Завдяки злагодженій роботі підрозділів правоохоронці встановили особу порушника та розшукали його на одній із вулиць Дарницького району.

Порушником виявився 19-річний місцевий мешканець, який пояснив, що побив підлітка через те, що йому не сподобався його зовнішній вигляд.

Слідчі Дарницького управління поліції за погодженням із окружною прокуратурою розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва