Столичні поліцейські затримали зловмисника який скоїв грабіж

Зловмисник вихватив рюкзак з мобільним телефоном та грошима потерпілого й втік. Поліцейські розшукали його та затримали. Зав чинене фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі.

До чергової частини Солом’янського управління поліції звернувся чоловік з повідомленням про пограбування. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Правоохоронці встановили, що під час розпиття спиртних напоїв у компанії чоловіків, один з них раптово схопив рюкзак потерпілого, в якому знаходився мобільний телефон та 5000 гривень та втік.

Під час проведення розшукових заходів оперативники розшукали зловмисника неподалік місця вчинення злочину та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий 38-річний уродженець Одеської області.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури слідчі повідомили порушнику про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва