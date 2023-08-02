Столичні правоохоронці розшукали зловмисника, який обстріляв автомобіль (фото)

Водій легковика зробив зауваження пішоходу з приводу правил дорожнього руху, однак той у відповідь на критику дістав пістолет та вистрілив у лобове скло автомобіля. Оперативники розшукали фігуранта, за хуліганство йому загрожує до семи років ув’язнення.

Подія сталася 31 липня на вулиці Преображенській у Солом’янському районі столиці. На спецлінію 102 звернувся чоловік, який розповів, що невідомий вистрілив у лобове скло його автомобіля «ВАЗ». На місце події виїжджала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Встановлено, що перетинаючи дорогу на пішохідному переході, фігурант самокатом наїхав на автомобіль потерпілого, після чого водій зробив йому зауваження. Критика не сподобалась чоловікові, тож він вистрелив з травматичного пістолета у лобове скло легковика та втік.

Оглянувши автомобіль заявника, правоохоронці виявили гільзу. Згодом оперативники зупинили зловмисника на вулиці Кавказькій неподалік від місця проживання, а слідчі вилучили у нього травматичний пістолет. Порушником виявився місцевий мешканець, 1987 року народження.

Слідчі внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавленні волі.

Відділ комунікації поліції Києва