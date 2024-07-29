Столичні правоохоронці затримали чоловіка за незаконне заволодіння автомобілем Chrysler

Власник транспортного засобу обачливо залишив його відчиненим та з увімкненим двигуном неподалік торгівельного центру, чим і скористався 45-річний киянин. Зловмисника затримано, йому повідомлено про підозру. За вчинене порушнику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Днями до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця щодо викрадення його автомобіля у Голосіївському районі столиці. Для документування злочину на місце прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

В ході допиту потерпілого, правоохоронці з’ясували, що зловмисник скориставшись відсутністю господаря, сів у незамкнений заведений автомобіль марки Chrysler та поїхав у невідомому напрямку. На пошуки викраденого транспортного засобу одразу були орієнтовані всі наряди столичні поліції.

Оперативники Голосіївського управління поліції спільно з колегами зі столичного Главку встановили місцезнаходження автівки та зловмисника. 45-річного фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Автомобіль вилучено та повернуто власнику.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Максимальне покарання передбачене санкцією статті – позбавлення волі до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Києва