Столичні правоохоронці затримали чоловіка за скоєння грабежу на АЗС

Порушник хотів придбати алкогольний напій на заправці після 22:00, а коли касир йому відмовила – відібрав товар та втік. Надалі підозрюваний разом із товаришем, не зважаючи на комендантську годину, продовжив відпочинок, доки їх не затримали поліцейські. Фігуранту загрожує від семи до десяти років ув’язнення.

До поліції Києва звернулась працівник автозаправної станції у Подільському районі із повідомлення про те, що невідомий відкрито заволодів алкогольною продукцією та поїхав з місця. Задля встановлення всіх обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група.

Заявниця повідомила правоохоронцям, що перед початком комендантської години до приміщення автозаправки увійшли двоє товаришів, один з яких намагався придбати спиртне. Касир відмовила відвідувачу, посилаючись на заборону продажу алкоголю після 22 години. Обурившись відмові, порушник відібрав дві пляшки алкоголю та поїхав.

У подальшому працівники карного розшуку спільно із патрульними поліцейськими розшукали та затримали 37-річного киянина біля будинку, де він попри комендантську годину, продовжив відпочинок разом із товаришем.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо оголошення про підозру затриманому. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва