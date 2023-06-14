Столичні правоохоронці затримали трьох зловмисників, які обікрали торгівельний кіоск

Спільники проникли у приміщення закладу харчування, звідки викрали продукти та інше майно власників. За скоєне фігурантам загрожує до восьми років за ґратами.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від керівника мережі закладів громадського харчування про те, що переглядаючи онлайн-камери відеонагляду, він зафіксував у приміщенні на бульварі Кольцова невідомих осіб. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

«По прибуттю ми задокументували факт незаконного проникнення до приміщення та встановили ймовірних підозрюваних У ході слідчих дій з’ясували, що зловмисники викрали з кафе м’ясо для шаурми та інші продукти харчування, а також напої та портативну колонку. Обстеживши прилеглу територію поліцейські затримали 35-річного фігуранта неподалік місця вчинення злочину, а його спільників, 1985 та 1991 років народження, за місцем проживання», – розповіла старша слідча Святошинського управління поліції Дар’я Бурлака.

За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою слідчі повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена групою осіб з проникненням у приміщення, в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва