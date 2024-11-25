Столичні правоохоронці затримали збувача психотропних засобів

Працівники поліції вилучили у зловмисника пакунки з різними видами психотропів, а самого наркодилера затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрили 20-річного наркозбувача дільничні офіцери Оболонського управління поліції. Спілкуючись з правоохоронцями молодик зізнався, що має у сумці заборонені речовини. На місце виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Під час слідчих дій поліцейські вилучили у зловмисника 61 таблетку «МДМА», марку «ЛСД» та понад 600 г різних заборонених речовин: «Альфа-PVP», мефедрон, амфетамін, кокаїн та канабіс, які він планував збути. Усі вилучені речовини направлені на відповідне експертне дослідження.

Правоохоронці затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився місцевий мешканець.

Відтак, слідчий територіального відділу поліції за погодженням із Оболонською окружною прокуратурою повідомив порушнику про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне придбання та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, обіг яких заборонено, з метою збуту. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва