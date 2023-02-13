столичні слідчі повідомили про підозру чоловіку, який намагався обікрасти платіжний термінал

Зловмисник хотів вкрасти гроші, які зберігаються в купюроприймачі, але його зупинили співробітники охоронної фірми та передали поліцейським. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від співробітників охоронної фірми про те, що в під’їзді багатоповерхівки на вулиці Будівельників вони впіймали чоловіка, який намагався обікрасти платіжний термінал. За вказаною адресою для перевірки інформації прибули екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповів слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції Михайло Абрамчук, на місці події правоохоронці виявили невідомого з ломом та викруткою в руках:

«Ми з’ясували, що чоловік, за допомогою заздалегідь підготовлених інструментів, зламав зовнішні дверцята платіжного терміналу та пошкодив корпус купюроприймача, де на той момент знаходилось понад 45 000 гривень. Дістатися до грошей зловмисник не встиг, оскільки його зупинили співробітники охоронної фірми. Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, а порушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Полтавщини, 1992 року народження, який перебуває на іспитовому терміні через скоєння майнового злочину».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — замах на крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, поєднану з проникненням у сховище, повторно. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

«Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім цього, ми перевіряємо чоловіка на причетність до скоєння аналогічних злочинів у столиці», — додав Михайло Абрамчук.

Відділ комунікації поліції Києва