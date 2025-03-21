Столичній громаді повернули 2 квартири вартістю понад ₴3,1 млн., якими намагалися заволодіти шахраї

Завдяки зусиллям Святошинської окружної прокуратури міста Києва вдалося повернути територіальній громаді міста Києва 2 однокімнатні квартири, які після смерті їх власників мали перейти громаді міста. Натомість заволодіти житлом намагалися інші люди.

Власниками обох квартир були самотні кияни, які не мали спадкоємців. Втім, одна з квартир виявилась проданою ще начебто до смерті власника з використанням підроблених документів. На іншу квартиру претендувала жінка, яка начебто мешкала з померлою та хотіла успадкувати її житло.

Прокурори через суд витребували ці квартири з незаконного володіння. В обидвох випадках квартири визнано відумерлою спадщиною.

Протягом березня 2025 року судові рішення виконані – зареєстровано право комунальної власності на квартири по вул. Бахмацькій та вул. Симиренка.

Пресслужба Київської міської прокуратури