Столичній громаді повернуто квартиру у Святошинському районі Києва вартістю понад ₴1,1 млн.

Органами Київської міської прокуратури постійно вживаються заходи представницького характеру, спрямовані на повернення у комунальну власність нерухомого майна, що є відумерлою спадщиною.

Так, Київська міська прокуратура успішно відстояла в апеляційному суді право територіальної громади міста Києва на квартиру, розташовану в будинку на проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі столиці, яка є відумерлою спадщиною та на підставі незаконного судового рішення вибула у власність фізичних осіб.

Захищаючи інтереси територіальної громади у 2021 році Святошинська окружна прокуратура міста Києва звернулась з позовом до суду про витребування квартири, площею 34,5 кв. м, вартістю 1 млн 110 тис грн. з чужого незаконного володіння останнього набувача.

Завдяки активній позиції прокуратури, рішенням Святошинського районного суду міста Києва, залишеним без змін постановою Київського апеляційного суду, позов прокурора задоволено в повному обсязі. Витребувано квартиру на користь територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради.

Київська міська прокуратура