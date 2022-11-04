Столичній громаді повернуто приміщення у центрі Києва, якими протиправно заволоділи шахраї

Органи столичної прокуратури забезпечили реальне повернення незаконно відчуженого нерухомого майна, яке належить до комунальної власності.

Установлено, що нежитлове приміщення по вул. Пимоненко у центрі Києва вартістю майже 2 млн грн внаслідок шахрайських дій з використанням підробленого договору купівлі-продажу перейшло у власність фізичної особи та у подальшому було відчужено на користь третіх осіб.

Захищаючи порушені інтереси територіальної громади Шевченківська окружна прокуратура міста Києва заявила позов до суду щодо витребування приміщення з незаконного володіння та повернення його до комунальної власності.

Справа розглядалась судами з 2019 року.

За результатами тривалого судового розгляду постановою Київського апеляційного суду, залишеною без змін Верховним судом, позов задоволено та постановлено повернути майно у власність територіальної громади столиці.

На даний час рішення суду виконано в повному обсязі. Право власності на нежитлові приміщення зареєстровано за територіальною громадою міста Києва.

Київська міська прокуратура