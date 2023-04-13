Столичного підприємця викрито у несплаті майже ₴17,5 млн. податків при ввезенні палива для реактивних двигунів

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури керівнику одного із столичних підприємств повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у 2019 році керівник підприємства розробив та реалізував схему ухилення від сплати податків під час ввезення на територію України палива для реактивних двигунів.

Так, для мінімізації податкових зобов’язань підприємець скористався пільговим механізмом сплати податків, використавши підроблений вексель та зазначивши в офіційних документах неправдиву інформацію про те, що отримувачем цього палива є підприємство із забезпечення державного матеріального резерву.

Таким чином керівник компанії ухилився від сплати майже 17,5 млн. грн. податків.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкцією ч. 3 ст. 212 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Викрито правопорушення прокурорами спільно з детективами ТУ БЕБ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура