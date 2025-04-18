Столичний адвокат обіцяв за $15000 оновити дані військовозобов’язаних у ТЦК без їх присутності та працевлаштувати з бронюванням

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру адвокату в одержанні грошей за допомогу у фіктивному працевлаштуванні заради бронювання та вирішенні питання оновлення військово-облікових даних у ТЦК та СП (ч.3 ст. 369-2 КК України).

Встановлено, що адвокат пропонував клієнтам допомогу у проходженні процедури оновлення даних у ТЦК, а також постановку на військовий облік без особистої присутності. Крім того, обіцяв працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури заради бронювання.

Усі ці питання він обіцяв вирішити за 15 тис. доларів США, розповідаючи про свої налагоджені контакти зі службовими особами одного з районних у м. Києві ТЦК та СП.

Загалом від двох військовозобов’язаних адвокат отримав 30 000 доларів США. Передача грошей відбувалась трьома етапами.

Після одержання останньої частини грошей в сумі 15 000 доларів США адвоката затримали. Йому обрано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою з можливістю внести заставу у сумі 1 241 480 гривень.

Пресслужба Київської міської прокуратури