Столичний поліцейський хотів заробляти на центрі лікування алко- та наркозалежності $1500 щомісяця

Солом’янський райсуд Києва визнав ексспівробітника поліції винним у шахрайстві.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 7 грудня.

Обвинувачений працював начальником відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві.

У липні 2022-го до нього звернувся співвласник ТОВ «Київський міський центр лікування залежності», що допомагає алко та наркозалежним особам. Підприємець, знаючи поліцейського особисто, розповів, що до його клініки приходили двоє незнайомців, які погрожували закрити заклад та пошкодити майно.

Поліцейський відповів, що треба платити по 1 500 доларів США щомісячно. За це обіцяв відсутність перешкод з боку активістів та громадських організацій, а також працівників правоохоронних органів. Насправді, за версією слідства, ніяк захищати заклад поліцейський не планував, ввівши співрозмовника в оману. Крім того, обвинувачений сказав принести додатково 1 000 доларів як «одноразовий штраф» за несвоєчасну сплату внесків.

Щоб переконати підприємця, поліцейський йому згодом передзвонив і сказав, що у Києві зараз залишається тільки певна кількість медичних закладів, які можуть безпечно працювати, зокрема і ТОВ «Київський міський центр лікування залежності», а інші заклади будуть примусово закриті.

У серпні 2500 доларів були передані посереднику — знайомому працівника поліції, який начебто не знав, що це хабар.

Далі співробітник поліції схиляв підприємця до вступу до Асоціації центрів замісної підтримуючої терапії і наголошував на необхідності щомісячної сплати коштів.

На початку вересня обвинувачений вкотре нагадав про гроші. Після їх передачі правоохоронця викрили і затримали. У подальшому він уклав угоду про визнання винуватості.

Дії кваліфікували як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190 ККУ).

Суд призначив узгоджене покарання — 51 тисячу гривень штрафу.