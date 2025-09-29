Столичний «Протасів Яр» не віддадуть забудовникам: суд підтримав позицію прокуратури щодо захисту ландшафтного заказника

За участі Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора не допущено скасування заповідного статусу території ландшафтного заказника «Протасів Яр» у Києві.

Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову одного з господарських товариств, яке вимагало скасувати рішення Київради щодо створення заказника. Компанія посилалася на те, що є користувачем понад 1 га землі в урочищі та планувала масштабну забудову.

Екологічні прокурори довели у суді, що договір оренди цих земель припинив дію ще понад десять років тому. Вони наполягали: будь-яке будівництво в межах заповідної зони є неприпустимим, адже призведе до втрати унікального природного комплексу, знищення видів, занесених до Червоної книги України, та шкоди археологічній спадщині.

Суд погодився з аргументами прокуратури та залишив у силі рішення про створення ландшафтного заказника.

Офіс Генерального прокурора й надалі вживатиме системні заходи для захисту територій природно-заповідного фонду, які є національним надбанням і перебувають під особливою охороною держави.

Офіс Генерального прокурора