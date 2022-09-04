Столичний суд призначив покарання чоловіку за нанесення ножових поранень товаришу

Під час словесного конфлікту зловмисник наніс потерпілому численні удари кухонним ножем у груди. За скоєне суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з випробувальним іспитовим строком три роки.

У серпні цього року співробітники Голосіївського управління поліції затримали раніше не судимого 63-річного уродженця Донецької області, який у місцевому гуртожитку поранив свого товариша. Внаслідок злочинних дій нападника постраждалий отримав тяжкі травми у та перебував тривалий час у місцевій лікарні.

Поліцейські встановили, що в гуртожитку місцевого підприємства компанія знайомих розпивала алкогольні напої. Під час застілля між двома відпочиваючими виник словесний конфлікт. У розпалі сварки фігурант наніс потерпілому декілька ударів ножем у груди.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження та повідомили затриманому про підозру. Зібравши всі необхідні докази, поліцейські завершили досудове розслідування, а згодом скерували матеріали до суду для розгляду справи по суті.

Вироком Голосіївського районного суду за вчинення правопорушення призначено покарання у виді п’яти років позбавлення волі. Однак, на підставі ст. 75 Кримінального кодексу України обвинувачений звільнений від відбування покарання з іспитовим строком три роки.

Відділ комунікації поліції Києва