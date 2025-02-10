Столичний суд вирішуватиме питання щодо примусового лікування чоловіка, який скоїв жорстоке вбивство на АЗС

Слідчі завершили досудове розслідування, провели ряд експертиз та скерували клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру до суду.

Нагадуємо, що у вересні того року вранці до Святошинського управління поліції надійшло повідомлення від працівників автозаправної станції про те, що невідомий вбив чоловіка та втік на його авто. Тоді по всій території міста було введено спеціальну поліцейську операцію у результаті якої поліцейські затримали 41 – річного зловмисника неподалік скоєння злочину.

Результати проведених експертиз показали, що чоловік не перебував у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, натомість він має психічні розлади. Тож під час проведення досудового розслідування зловмисник так і не зміг пояснити слідству мотиви й причину скоєного ним вбивства 65 – річного пенсіонера.

Наразі слідчі Святошинського управління поліції завершили досудове розслідування та на базі зібраних доказів скерували клопотання до суду про застосування до чоловіка примусових заходів медичного характеру, а саме – госпіталізацію до спеціалізованого закладу. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювалося Святошинською окружною прокуратурою у м. Києві.

До рішення суду зловмисник перебуватиме у спеціалізованому медичному закладі.

Відділ комунікації поліції Києва