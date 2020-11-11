Стрілянина по автомобілю у Куп’янському районі — чоловіку повідомлено про підозру (фото)

За процесуального керівництва Ізюмської місцевої прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактом замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

Як повідомив заступник керівника місцевої прокуратури Денис Коновалюк, 8 листопада 2020 року до чергової частини Куп’янського ВП ГУНП в області надійшло повідомлення, що до приймального відділення Куп’янської ЦРЛ звернулася 49-річна жінка з вогнепальним пораненням верхньої треті правої гомілки.

У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій встановлено, що потерпіла разом з двома іншими особами на автомобілі «ВАЗ 2106» направлялись до місця мешкання. Їх почав наздоганяти інший автомобіль, «Toyota Land Cruiser», з якого пролунало кілька пострілів, один з яких влучив у праву гомілку потерпілій.

В автівці «Toyota Land Cruiser» знаходилися єгер мисливсько-рибальского господарства, його онук та ще один чоловік, який є власником мисливського карабіну. За словами пасажирів «Toyota Land Cruiser», вони здійснювали об’їзд мисливських угідь з метою виявлення браконьєрів. Чоловікам здався підозрілим автомобіль «ВАЗ 2106», тому вони почали його переслідувати, намагаючись зупинити.

Під час огляду місця події вилучено автомобіль «ВАЗ 2106» з кульовим отвором, мисливський карабін «Сайга», 4 гільзи калібру 7,62 мм та інші речові докази.

Власнику мисливського карабіну повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Куп’янського ВП ГУ НП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури