Стрілянина біля нічного клубу в Нью-Йорку: щонайменше 10 людей поранено

Постріли пролунали біля залу Amazura близько о 23:20 (06:20 за київським часом)

Біля нічного клубу Amazura міста Нью-Йорк, Сполучені штати Америки (США), сталась масова стрілянина. Щонайменше десятеро людей отримали поранення. Про це повідомляє Daily Mail.

Постріли пролунали біля залу Amazura близько о 23:20 (06:20 за київським часом).

Щонайменше троє людей, які отримали поранення, звернулись по допомогу до місцевої лікарні. Згідно з даними правоохоронців, ще декілька людей були госпіталізовані, але наразі жоден з тих, хто потрапив до лікарні, не перебуває у критичному стані.

🇺🇸У нью-йоркському нічному клубі в Квінсі сталася масова стрілянина Щонайменше 11 людей отримали вогнепальні поранення, на місці події працюють екстрені служби. У закладі проходила вечірка на честь вбитого у жовтні члена однієї з банд, пишуть ЗМІ. pic.twitter.com/PgLwRHIeiE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 2, 2025

«Речник поліції Нью-Йорка підтвердив, що поліція розшукує сірий седан у зв’язку зі стріляниною, але підозрюваних поки що не встановлено», – пише видання.

У середу ввечері постріли пролунали біля конференц-залу Amazura на 144-й вулиці та Арчер-авеню на Ямайці, штат Квінс фото: Daily Mail