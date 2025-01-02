Стрілянина біля нічного клубу в Нью-Йорку: щонайменше 10 людей поранено

Published

Постріли пролунали біля залу Amazura близько о 23:20 (06:20 за київським часом)

Біля нічного клубу Amazura міста Нью-Йорк, Сполучені штати Америки (США), сталась масова стрілянина. Щонайменше десятеро людей отримали поранення. Про це повідомляє Daily Mail.

Щонайменше троє людей, які отримали поранення, звернулись по допомогу до місцевої лікарні. Згідно з даними правоохоронців, ще декілька людей були госпіталізовані, але наразі жоден з тих, хто потрапив до лікарні, не перебуває у критичному стані.

 

«Речник поліції Нью-Йорка підтвердив, що поліція розшукує сірий седан у зв’язку зі стріляниною, але підозрюваних поки що не встановлено», – пише видання.

У середу ввечері постріли пролунали біля конференц-залу Amazura на 144-й вулиці та Арчер-авеню на Ямайці, штат Квінс

У середу ввечері постріли пролунали біля конференц-залу Amazura на 144-й вулиці та Арчер-авеню на Ямайці, штат Квінс
фото: Daily Mail
Концертний майданчик Amazura вміщує до 4000 осіб. Він є популярним місцем для живих виступів і вечірок. Це не перший інцидент із насильством біля клубу – у квітні 2024 року тут вже відбулася стрілянина, під час якої постраждали двоє чоловіків. 

 

Like

Tags:

You may also like...