Стрілянина на вечірці у США: троє загиблих і щонайменше 12 поранених

На вечірці було близько тисячі людей

Під час стрілянини на вечірці в США на півдні Алабами троє людей загинули і щонайменше 12 постраждали. Про це повідомив телеканал ABC News.

Близько 1000 людей були присутні на першотравневій вечірці поблизу Стоктона, коли почалася сварка та почалася стрілянина. Андре Рейд із слідчого відділу американського округу Болдуїн сказав, що більшість жертв були «молодими людьми».

Влада заявила, що зловмисників могло бути двоє, їх особи встановлюються. Про їхнє затримання нічого не відомо. Поліція продовжує розслідування.

Населення Стоктона становить лише близько 400 осіб. Місцина розташована на відстані 48 кілометрів на північний схід від Мобілу, штат Алабама. // Главком