Стрілянина на вечірці у США: троє загиблих і щонайменше 12 поранених
На вечірці було близько тисячі людей
Під час стрілянини на вечірці в США на півдні Алабами троє людей загинули і щонайменше 12 постраждали. Про це повідомив телеканал ABC News.
Влада заявила, що зловмисників могло бути двоє, їх особи встановлюються. Про їхнє затримання нічого не відомо. Поліція продовжує розслідування.
Населення Стоктона становить лише близько 400 осіб. Місцина розташована на відстані 48 кілометрів на північний схід від Мобілу, штат Алабама. // ГлавкомTweet