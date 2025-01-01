Стрілянина у барі чорногорського міста: могло загинути до 7 людей, серед яких діти, озброєний нападник втік — ЗМІ

У середу, 1 січня, в місті Цетинє в Чорногорії, сталася стрілянина, унаслідок якої загинуло семеро людей. Наразі озброєний нападник перебуває у розшуку, повідомило державне телебачення RTCG.

22:43 Як повідомляє агентство Reuters, серед загиблих, ймовірно, є двоє дітей.

Оновлено о 21:43. Прем’єр-міністр Чорногорії Мілойко Спаїч оголосив триденну жалобу у країні. Він сказав, що це «жахлива подія», яка вплинула на усіх. Водночас Спаїч не уточнив кількість загиблих внаслідок стрілянини.

Поліція закликала жителів міста зберігати спокій і не залишати своїх домівок.

The Washington Post додає, що чоловік відкрив вогонь у барі й озброєний утік із місця події. Стрільця поліція ідентифікувала лише за ініціалами А.М. і вказала, що йому 45 років.

У RTCG зазначили, що нападника ідентифікували як Ацо Мартинович. Там додали, що він відомий «своїм нестабільним характером» і раніше вже був затриманий за незаконне зберігання зброї. Телеканал також опублікував фото підозрюваного.

Журналісти зазначили, що чоловік пішов додому, щоб взяти зброю, потім повернувся до бару, де відкрив вогонь, убивши та поранивши кількох людей. Після цього він вирушив до іншого місця, де вбив дітей власника бару та його дружину, стверджує чорногорський телеканал.

Влада міста поки що не надала точних даних про кількість загиблих, додав телеканал.

У 2022 році в Чорногорії під час масової стрілянини загинули 11 людей, зокрема двоє дітей і нападник, ще шестеро отримали поранення.

Попри суворі закони про зброю, Західні Балкани, що включають Сербію, Чорногорію, Боснію, Албанію, Косово та Північну Македонію, залишаються «заваленими» зброєю пише Reuters. Більшість з них залишилася з часів кровопролитних воєн 1990-х років, але деякі залишилися ще з часів Першої світової війни. // NV