Стрілянина в Дніпрі. Поліцейському обрали запобіжний захід

У Дніпрі обирали запобіжний захід поліцейському, який був учасником стрілянини 29 серпня. Його відправили під цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Засідання суду відбулося у четвер, 31 серпня. Під час початку розгляду справи прокуратура вимагала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Однак суд не задовольнив їх прохання – патрульного відправили під цілодобовий домашній арешт без носіння обмежувального браслету.

Самого засудженого не було у залі суду через стан здоров’я, він підключався по відеозв’язку.

Варто зауважити, що під будівлею суду знаходилось багато людей, які підтримували правоохоронця.

Пізніше в поліції повідомили, що патрульний Єгор Звонков буде знаходитись під цілодобовим домашнім арештом до 30 жовтня 2023 року.

“Ця справа є принциповою для нас усіх. На засіданні були патрульні, керівництво управління патрульної поліції в Дніпропетровській області, громадськість та ЗМІ. Поліцейські всієї України підтримують колег”, – сказано у повідомленні.

Стрілянина у Дніпрі

29 серпня у Дніпрі сталась стрілянина за участі патрульного, внаслідок чого загинув чоловік.

Попередньо, поліція намагалась зупинити елітне авто після того, як зафіксувала порушення правил дорожнього руху. Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Конфлікт переріс в бійку під час якої патрульний вистрелив в спину чоловіка з табельної зброї. Останній помер на місці. Патрульного затримали після інциденту.

Пізніше з’явилось відео з нагрудної камери поліцейського.