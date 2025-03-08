Стрілянина в канадському Торонто: четверо загиблих, щонайменше 12 поранених

У Торонто в Канаді сталася стрілянина в одному з місцевих пабів.

Про це повідомляє Reuters.

За даними місцевої поліції, ступінь травм інших поранених наразі невідомий. Парамедики Торонто додають, що травмовані в легкому та критичному стані.

“Я дуже стурбована повідомленнями про стрілянину в пабі в Скарборо”, — написала мер Торонто Олівія Чоу у соцмережі X, додавши, що начальник поліції запевнив її, що “всі необхідні ресурси були задіяні”.

Наразі особа нападника невідома, він перебуває на волі. // LB.ua