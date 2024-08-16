Стріляв у співмістянина, аби заволодіти сумкою з грошима: жителя Чорноморська судитимуть за розбійний напад

Обвинувальний акт слідчі скерували до суду. Правопорушнику загрожує до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо: подія мала місце 14 лютого вдень на одній із вулиць міста Чорноморськ.

Здійснивши декілька пострілів у потерпілого та поранивши його, зловмисник заволодів його сумкою, в якій знаходились гроші та інші речі, після чого втік на мопеді. Загалом, стрілок заволодів чужим майном на загальну суму трохи більше 23 тисяч гривень.

Потерпілий отримав вогнепальне сліпе кульове поранення кульшового суглоба і був госпіталізований. За висновком судово-медичної експертизи, отримане ним тілесне ушкодження відноситься до середньої тяжкості.

Правопорушника затримали за декілька кварталів від місця нападу. Ним виявся 46-річний місцевий житель, в суді на розгляді відносно якого на той час знаходився обвинувальний акт за умисне легке тілесне ушкодження. За це правопорушення його засудили у травні до одного року обмеження волі.

На місці затримання стрілка поліцейські вилучили гроші та майно потерпілого – сумку, трохи більше 18 тисяч гривень, банківські картки та планшет. Також вилучили пістолет Макарова та вісім набоїв до нього, які в подальшому були перевірені експертами.

На час слідства фігуранта помістили під варту.

Встановивши в ході досудового розслідування всі обставини злочину та зібравши достатньо доказів, слідчі під процесуальним керівництвом Біляївської окружної прокуратури висунули правопорушнику обвинувачення у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із насильством, небезпечним для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу, тобто розбої, вчиненому в умовах воєнного стану, а також у придбанні, носінні та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу. За ці злочини чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт за ч. 4 ст. 187 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України скеровано до суду.

Одеське районне управління поліції № 2