Стріляв у жінку під час конфлікту: за фактом замаху на вбивство розпочато кримінальне провадження

Фігурант, під час сварки з 43-річною прикарпаткою, здійснив два постріли: спершу поцілив у жінку та потім в себе. Наразі обох госпіталізовано. За скоєне нападнику загрожує до 15-ти років за ґратами.



Днями до надвірянських поліцейських надійшло повідомлення від мешканця Делятинської територіальної громади. Чоловік розповів, що на території свого господарства виявив поранену дружину. На місце виклику одразу виїхали оперативні працівники, слідчі слідчого управління обласної поліції, експерти-криміналісти.

Як з’ясували правоохоронці, 35-річний мешканець села Лоєва, що в Надвірянській ТГ, прийшов до помешкання батьків своєї дівчини, де вчинив конфлікт з її матір’ю. В ході суперечки фігурант витягнув предмет схожий на пістолет та здійснив постріл в ділянку голови потерпілої. Опісля поцілив і собі в голову.

Жінку та нападника з пораненнями госпіталізовано до лікарні.

З місця події слідчі вилучили пістолет та гільзи, які направлено на проведення експертизи. Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Дії нападника слідчі кваліфікують за ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Після покращення стану здоров’я фігуранта вирішуватиметься питання повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини