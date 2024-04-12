Стріляв в оперативників з автомата – у Житомирі агресивного зловмисника засудили до 10 років ув’язнення

За публічного обвинувачення Житомирської окружної прокуратури чоловіка визнано винним у незаконному придбанні і зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів, незаконному виготовленні і зберіганні психотропної речовини у великих розмірах без мети збуту, у повторному незаконному придбанні та зберіганні прекурсорів у великих розмірах з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, а також у замаху на вбивство правоохоронців, у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 311, ст. 348 КК України).

Його засуджено до 10 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 35-річний житомирянин у березні 2020 року, серед інших злочинів, скоїв замах на вбивство працівників поліції.

Того дня, близько 18 години, оперативна група проводила затримання фігуранта, який перебував у розшуку у зв’язку з ухиленням від відбування покарання, призначеного вироком суду за раніше скоєні злочини.

Коли правоохоронці прийшли до помешкання, де, крім нього, знаходилася ще й співмешканка з малолітньою дитиною, він вчинив опір та здійснив постріл з автомата ZASTAVA у бік оперативників. На щастя, куля зрикошетила по стіні.

На прохання поліцейських кинути зброю обвинувачений не припинив агресії, а почав перезаряджати автомат, погрожуючи «прошити бронежилети та забрати декількох на той світ, бо набоїв вистачить на всіх». Після кількагодинних перемовин засудженого все ж затримали.

У помешканні вилучили автоматичну нарізну стрілецьку вогнепальну зброю, майже сотню бойових припасів до неї, значну кількість прекурсорів, психотропну речовину амфетамін масою майже п’ять грамів, що є великим розміром, обладнання для його виготовлення, інші хімічні складові тощо.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури