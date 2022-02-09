Строк давності врятував ексначальника Волинської митниці, який шпигував за співробітником

Ковельський міськрайонний суд Волинської області звільнив від покарання колишнього начальника Волинської митниці ДФС Віктора Кривіцького, який збирав інформацію про приватне життя свого підлеглого.

Про це інформує «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 3 лютого.

У серпні 2017-го в справі про корупцію в квартирі керівника митниці проходив обшук. Із сумки вилучили флешку, на якій були відеоматеріали спостереження за будинком та прибудинковою територією, де проживав начальник митного поста «Луцьк» зі своєю дружиною та дитиною. Вважається, що Кривіцький хотів потім якось використати цю інформацію проти співробітника.

Екснчальник митниці все заперечував і говорив, що не знає, як на флешці з його квартири опинилися ці записи, однак не виключає, що це було зроблено поза його волею, оскільки флешка тривалий час незаконно перебувала у розпорядженні працівників правоохоронних органів.

Кривіцький наполягав, що ні він, ні інша особа за його вказівкою не стежила за потерпілим та його сім`єю і місцем їх проживання. На думку обвинуваченого, кримінальне провадження штучно заведено задля того, щоб звільнити його з щойно зайнятої посади начальника Волинської митниці ДФС, яку мав зайняти потерпілий. Таку вказівку буцімто надав колишній генпрокурор тодішньому прокурору Волинської області.

Суд визнав обвинувачення доведеним і вирішив, що ексчиновник мав би заплатити 10 тисяч 200 гривень штрафу. Але за строками давності він звільняється від цього покарання.

У серпні 2017-го ексначальнику Волинської митниці Кривіцткому повідомили підозру в хабарництві і зловживанні службовим становищем. Разом із ним підозрюваними стали інспектор відділу митного оформлення № 4 митного поста «Краковець» Львівської митниці і два інспектори ВМО 1 митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС.

За версією слідства, начальник митниці віддавав незаконні вказівки підлеглим і використовував своє службове становище та повноваження керівника з метою отримання неправомірної вигоди. Йшлося про отримання хабарів за ухилення від сплати митних платежів і безперешкодне проведення митних формальностей.

За матеріалами справи, завдяки фіктивному вивозу асфальтоукладчика приватне підприємство ухилилося від сплати митних платежів на 307 тисяч гривень. Крім того, правоохоронці задокументували, як інспектори митниці отримали від громадян, які перетинали кордон 50 доларів та 50 євро неправомірної вигоди, які потім передали начальнику.

При обшуку в Кривіцького вдома знайшли ці заздалегідь ідентифіковані купюри, вилучили флешку, на які були відеоматеріали незаконного спостереження за керівника митного поста «Луцьк». В кабінеті головного митника області виявили авторучку, обладнану відеокамерою та роз’ємами для з’єднання з комп’ютером, що відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Справа щодо корупції на митниці за обвинуваченням Кривіцького і ще трьох осіб наразі розглядається Любомльським судом Волинської області і вироку тут ще немає.