Студента харківського виш судитимуть за продаж наркотиків у гуртожитку

Київською окружною прокуратурою м. Харкова направлено обвинувальний акт до суду стосовно студента одного з харківських вишів за фактом збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого повторно та за фактом незаконного придбання та зберігання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 307 КК України).

За інформацією керівника окружної прокуратури Едуарда Новікова, досудовим розслідуванням встановлено, що 21-річний хлопець здійснював збут наркотичних речовин на території Київського та інших районів м. Харкова.



25 червня 2021 року, одразу після чергового збуту наркотичної речовини, студента затримано в порядку ст. 208 КПК України.

У ході обшуку, проведеного в його кімнаті, виявлено та вилучено полімерні пакети з речовинами рослинного походження зеленого кольору, які згідно висновку судової експертизи містять у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якої заборонено – канабіс.



17 вересня 2021 року окружною прокуратурою направлено обвинувальний акт до Дзержинського районного суду м. Харкова стосовно 21-річного студента.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого відділу Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури