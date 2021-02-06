Студенти хмельницького вишу «здавали» екзамен, поповнюючи банківську картку чоловіка викладачки

Суд відсторонив доцента кафедри управління персоналом і економіки праці Хмельницького національного університету від займаної посади, оскільки вона підозрюється в отриманні неправомірної вигоди (ч.3 ст.354 КК України).

Про це свідчить ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 28 січня.

За даними слідства, у квітні 2020 року підозрювана викладачка, будучи куратором навчальної групи УПЕП-17-1 Хмельницького національного університету, запропонувала старості групи свою допомогу. Вона повідомила, що зможе допомогти студентам вказаної групи успішно скласти кваліфікаційні іспити з предмету Управління конфліктами», який вона викладає, за відповідну грошову винагороду. Також під час розмови зі старостою групи викладачка надала їй реквізити банківської картки свого чоловіка для перерахування коштів за іспит.

Далі протягом квітня 10 студентів перерахували на картку чоловіка викладачки 11860 гривень у вигляді неправомірної вигоди за успішне складання кваліфікаційного іспиту з предмету «Управління конфліктами».

Слідчий суддя критично сприйняла доводи підозрюваної щодо того, що підозра є необґрунтованою, оскільки гроші від студентів на картковий рахунок надходили у вигляді оплати ними фахових статей у наукових виданнях.

Крім цього, суд критично оцінив лист ХНУ від 26 січня 2021 за підписом проректора з науково-педагогічної роботи про те, що відсторонення викладачки від навчального процесу є недоцільним, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження цьому етапі досудового розслідування є виправданим.

Додамо, що санкція ч.3 ст.354 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт від ста до двохсот годин, або обмеженням волі до двох років, або позбавленням волі на той самий термін. // ngp-ua.info