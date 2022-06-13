Створення місць розпусти та колабораційна діяльність: організатора злочинного угруповання затримали при спробі втекти за кордон

У січні поліцейські припинили злочинну діяльність організованої групи, учасники якої створили мережу місць розпусти на території України.

У ході слідчих дій поліцейські з’ясували, що організатор – громадянин України – отримав паспорт громадянина російської федерації, розповсюдив мережу місць розпусти закордоном та на тимчасово окупованих територіях нашої держави і навіть зареєстрував підприємства-прикриття. Таким чином зловмисник також сплачував податки країні-агресору.

Розуміючи неминучість кримінальної відповідальності за вчинені правопорушення, організатор вчинив кілька спроб втекти через державний кордон України у пункті пропуску «Краківець» Львівської області у бік Республіки Польща, де й був затриманий.

Підозрюваного доставили у Київ. Слідчі Нацполіції звернулися до суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак за рішенням суду йому знову обрано запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Національна поліція України