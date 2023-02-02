Створення та розповсюдження порнографічного контенту – блогеру та його спільнику, які знущалися над дівчатами, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом блогерам за фактами виготовлення, зберігання та розповсюдження зображень порнографічного характеру, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 301 КК України).

За даними слідства, підозрювані домовилися створювати контент сексуально-насильницького характеру за участі жінок з метою його подальшого розповсюдження.

Вони орендували квартиру у столиці, куди запрошували дівчат, розпивали з ними спиртні напої, доводячи їх до безсвідомого стану. Надалі, користуючись безпорадним станом жінок, вони здійснювали вульгарні дії, а також імітацію статевих актів, при цьому знімали все це на власні мобільні телефони.

Відзнятий матеріал викладали у телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі.

Наразі до суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

За результатами обшуків за місцем їх проживання виявлено та вилучено мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та інші докази, що свідчать про їх протиправну діяльність.

Також вказані особи перевіряються щодо причетності до шахрайських дій під час збору добровільних внесків на потреби ЗСУ.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Департаменту національної поліції НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура