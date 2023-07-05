Створили злочинну організацію для продажу гуманітарної допомоги – на Рівненщині оголошено про підозру 9 особам

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури 9 особам повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та вчинені її учасниками ряду тяжких злочинів, пов’язаних із незаконним продажем гуманітарної допомоги, а також у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом та у переправленні через державний кордон України військовозобов’язаних (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 209 КК України).

Зокрема, за даними досудового розслідування, у злочинній організації діяла чітка ієрархія. Був очільник, керівники окремих напрямів та рядові виконавці.

Вони, представляючись членами громадської організації, отримували від міжнародних партнерів військову амуніцію в якості гуманітарної допомоги на потреби ЗСУ. Проте, замість того, аби передати її військовим – продавали. Слідством встановлені факти реалізації 202 бронежилетів, 23 захисних шоломів та іншої допомоги. Загальна вартість проданої гуманітарки складає майже 8,5 млн грн.

Злочинну діяльність організації припинили у серпні минулого року. В ході слідства у підозрюваних вилучили товару ще на 2,5 млн грн, який ті не встигли продати.

Крім того, керівник організації за участі двох її учасників налагодив канал незаконного перетину державного кордону особами призовного віку.

На усе вилучене майно судом накладено арешт. Четверо підозрюваних наразі перебувають у Рівненському слідчому ізоляторі, інші п’ятеро внесли заставу і вийшли з-під варти.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області, за оперативного супроводу Управління СБУ в області, працівників УСР в області ДСР НП України та УКР ГУНП в області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури