Суд арештував ексзаступника міністра оборони Павловського. Сума застави — майже пів мільярда

Печерський районний суд Києва у понеділок, 12 липня, обрав запобіжний захід для колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського у справі про постачання Збройним силам України неякісної військової техніки.

Про це повідомив у фейсбуці колишній радник п’ятого президента Петра Порошенка Юрій Бірюков.

Генерал-лейтенанта арештовано на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі 476 млн гривень, хоча депутати Верховної Ради від «Європейської солідарності» були готові взяти Павловського на поруки.

Ігор Павловський був заступником міністра оборони з квітня 2015 року до серпня 2019 року.

Нагадаємо, що Павловський фігурує в одному провадженні разом із головою правління ПрАТ «Кузня на Рибальському» Валерієм Шандрою та ще двома ексначальниками одного із департаментів Міноборони.

Йдеться про постачання в армію у 2016-2018 роках бойових катерів та автомобілів невідкладної медичної допомоги, які, як вважають слідчі ДБР, не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах України.

За оцінками ДБР, такі дії призвели до заподіяння збитків державі на понад 475 млн гривень. Покарання за інкримінованими статтями передбачає від семи до 10 років ув’язнення.

Колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони, керівник Центрального штабу «Європейської Солідарності» Олександр Турчинов вважає справу проти генерала Ігоря Павловського та глави правління «Кузні на Рибальському» Валерія Шандри «розправою над бойовим генералом та підприємством, яке здатне випускати військові кораблі».

Нагадаємо, що «Кузня на Рибальському» (раніше — «Ленінська кузня») раніше належала Петру Порошенку та Ігору Кононенку.

У листопаді 2018 року компанія Сергія Тігіпка викупила частки Порошенка за $235,8 млн і Ігоря Кононенка за $64,2 млн в заводі. Пакет п’ятого президента включав 73,9% акцій, колишнього депутата — 20,1%. // LB.ua