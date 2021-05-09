Суд арестовал главу ОТГ от «Слуги народа» Подкурганного, попавшегося на взятке
Шевченковский районный суд Киева отправил под стражу главу Дымерской объединенной территориальной общины Владимира Подкурганного от “Слуги народа”, который погорел на взятке.
Об этом журналисту УНН рассказали в Киевской областной прокуратуре.
Также суд арестовал, депутата районного совета и посредник через которых Подкурганный пытался получить мошенническим путем 2,6 млн грн.
“Всем трем фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей”, — сообщили в прокуратуре.
В Киевской области на взятке задержали председателя Дымерской объединенной территориальной общины Владимира Подкурганного, являющегося представителем партии “Слуга народа”.
По данным следствия, председатель ОТГ вместе с депутатом районного совета и посредником пытались завладеть деньгами потерпевшего, заверив, что могут помочь решить вопрос с выделением земельного участка для ведения личного крестьянского хозяйства. Свои “услуги” они оценили в 2,6 млн грн.
Как стало известно УНН, речь идет о Владимире Подкурганном.
Задержанный — бывший судья. Он с 2010 года работал в Вышгородском районном суде Киевской области. Однако он был уволен в 2017 году за незаконные решения по делам Майдана.
В “Слуге народа” заявили, что глава Дымерской ОТГ Владимир Пидкурганный, которого правоохранители задержали на взятке, должен уйти в отставку на время расследования. Кроме того, он не является членом партии “СН”.Tweet