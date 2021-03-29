Суд арестовал подозреваемых в убийстве общественного активиста в Киеве

Печерский районный суд Киева взял под стражу трех подозреваемых в убийстве общественного активиста и добровольца. Их взяли под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец. «По ходатайству Печерской окружной прокуратуры двум подозреваемым суд уже избрал безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей». «Третьем (подозреваемому, — ред.) тоже арест без залога», — добавила Максимец.

Отметим, по данным полиции, подозреваемые в квартире потерпевшего его избили, а затем вывезли за город. Там и нашли тело мужчины.

Напомним, в Национальной полиции Украины рассказали детали убийства общественного активиста и добровольца. Ночью полиция задержала и сообщила о подозрении трем лицам, причастным к похищению и убийству мужчины.