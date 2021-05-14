Суд дал условный срок мошенницам, которые за «снятие порчи» выманили у пенсионерки крупную сумму денег

Суд дал год испытательного срока двум женщинам из Мариуполя, которые выманили у пенсионерки из Южноукраинска ценности.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора суда.

Как известно, 29 сентября прошлого года 79-летняя жительница Южноукраинска сообщила в полицию возле магазина по проспекту Независимости к ней подошли две женщины неславянской внешности, которые сообщили потерпевшей о свои сверхспособностях. Они сказали, что видят на пенсионерке смертельную порчу. Потерпевшая вместе с мошенницами последовала к себе домой, собрала золотые украшения и деньги (одну тысячу евро, две тысячи долларов, 650 тысяч рублей) на общую сумму почти в 950 тысяч гривен, и отдала злоумышленницам. Когда женщина поняла, что стала жертвой аферисток, те уже ушли. Полиция задержала подозреваемых в Мариуполе Донецкой области.

Стоит отметить, что во время судебного разбирательства указная сумма причиненного ущерба стала меньше, чем сообщалось ранее – 150 тысяч гривен. Речь идет о 2 тысячах долларов, 700 евро, 120 тысяч рублей и золотой цепочке с крестиком.

Обе обвиняемые в суде признались, что приехали в Южноукраинск с целью обмана граждан, а также обстоятельства завладения ценностями потерпевшей под предлогом проведения «ритуала». С суммой ущерба они также согласились.

Представитель потерпевшей в суде заявила, что ее клиент не имеет претензий к обвиняемым, поскольку еще на досудебном расследовании имущество вернули.

В итоге судья Арбузинского районного суда Ольга Киримова признала обвиняемых Нонну и Тамару Демоненко виновными в преступлении по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество») и приговорила к двум годам лишения свободы. Одновременно их освободили от тюрьмы с испытательным сроком в один год.

Отметим, что ряд украшений, которые были изъяты как доказательства при обыске жилья обвиняемых, суд вернул в их же распоряжение.