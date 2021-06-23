Суд дав 4 роки тюрми жінці, яка втягнула неповнолітню дочку в крадіжку трьох букетів із могили

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області покарав жінку за викрадення речей із могили і втягнення неповнолітньої дочки у злочинну діяльність.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 16 червня.

12 травня 2020-го жінка з дочкою перебували на території кладовища на перехресті вулиць Харківська та Шутя в Павлограді. Жінка помітила на могилі три вазони з троянд та різнокольорових квітів сорту «Альстромерія». Вона переконала дочку викрасти квіти з метою подальшого продажу. Поки дівчинка забирала вазони жінка стояла на алеї і стежила, щоб це ніхто не помітив.

Заволодівши квітами, жінки пішли, розпорядившись викраденим на власний розсуд.

У суді обвинувачена повністю визнала скоєне. Суд визнав її винуватою у незаконному заволодінні предметами, що знаходяться на могилі, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. За це їй загрожувало покарання 4 роки обмеження волі.

Однак за втягнення неповнолітньої особи у злочинну діяльність, що вчинене матір’ю, суд призначив 4 роки тюремного ув’язнення.

Жінка не має постійного місця проживання і реєстрації. Після передачі справи до суду взимку 2021-го вона перестала з’являтися на засідання і 2,5 місяці була в розшуку. Обвинувачена пояснювала, що не знала, що її викликають до суду, бо на той час проживала у Дніпрі. З 31 березня 2021 року вона утримується під вартою.

Про дівчинку відомо, що вона має неповну середню освіту, тобто закінчила 9 класів школи. Суд застосував до неї примусові заходи виховного характеру у виді застереження.