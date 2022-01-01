Суд дозволив затримати «авторитета» Молдована, який вже втік

Солом’янський суд Києва дозволив затримати Юрія Єриняка на прізвисько Молдован.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвалу від 14 грудня.

25 лютого 2021 року Єриняку оголошено підозру в організації викрадення і позбавлення волі людини, а також катуванні.

Підозру вручено повнолітньому сину Єриняка. Крім того, члену сім’ї вручено виклики до прокурора на 2, 5, 10 та 12 березня 2021 року, на які підозрюваний не прибув.

З’ясувалося, що за тиждень до офіційного висунення підозри Єриняк на літаку покинув територію України у напрямку міста Дубай (Об’єднані Арабські Емірати). З тих пір він не повертався, продовжуючи переховуватися від досудового розслідування на території іноземних держав. Його місцезнаходження на даний час не встановлено.

Єриняк перебуває у загальнонаціональному розшуку.

Солом’янський суд Києва дозволив його затримати і доставити в засідання для розгляду клопотання про взяття під варту.

Ухвала суду діє до 14 червня 2022 року.

У липні Печерський суд Києва відмовився заочно арештувати Юрія Єриняка, бо його не шукає Інтерпол.

За інформацією правоохоронців, Єриняк періодично спілкується із громадянами Російської Федерації, з 1990 до 2000 року входив до складу організованого злочинного угруповання «Башмаки», яке діяло на території АР Крим. Із публікацій ЗМІ відомо, що уродженець Молдови Єриняк мав у кримінальному світі прізвисько Молдован.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що розкрила резонансне викрадення у 2012 році голови правління ПрАТ «Нафтогазвидобування» Олега Семінського, який тепер є народним депутатом від «Слуги народу».

За версією слідства, замовником викрадення був бізнес-партнер Семінського, колишній міністр транспорту Микола Рудьковський. У викраденого нібито вимагали виплатити Рудьковському неіснуючий борг у 200 мільйонів доларів.

Повідомлено підозру щонайменше 5 особам, причетним до злочинів за ст.127 (катування), ст. 146 (викрадення людини) та 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.