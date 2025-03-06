Суд конфіскував авто жінки, яка травмувала поліцейського, рятуючи чоловіка від ТЦК

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Сама ж порушниця уникла кримінальної відповідальності

На Хмельниччині суд віддав на поруки колективу закрійницю, обвинувачену в умисному заподіянні працівникові поліції легких тілесних ушкоджень. Також Феміда звільнила обвинувачену від кримінальної відповідальності (їй загрожувало до п’яти років обмеження або позбавлення волі), повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

До суду надійшло клопотання швейного колективу, в якому працює обвинувачена. У ньому висловлено прохання передати жінку на поруки колективу для проведення виховної роботи, а також звільнити її від кримінальної відповідальності.

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