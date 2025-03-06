Суд конфіскував авто жінки, яка травмувала поліцейського, рятуючи чоловіка від ТЦК

Сама ж порушниця уникла кримінальної відповідальності

На Хмельниччині суд віддав на поруки колективу закрійницю, обвинувачену в умисному заподіянні працівникові поліції легких тілесних ушкоджень. Також Феміда звільнила обвинувачену від кримінальної відповідальності (їй загрожувало до п’яти років обмеження або позбавлення волі), повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

За матеріалами справи , у грудні 2024 року жінка своїм авто BMW 520 скоїла наїзд на поліцейського, травмувавши йому ногу. У цей момент у салоні автівки перебував чоловік порушниці, який переховувався від співробітників ТЦК і потерпілого поліцейського. Згодом з’ясувалося: чоловіка зупинили військові, які попросили пред’явити відповідні документи. У відповідь він заявив, що запитувані речі лежать у машині, яка неподалік запаркована. Діставшись авто, чоловік зачинився всередині салону допоки не прийшла дружина. Жінка намагалася врятувати чоловіка, але спричинила удар бампером автомобіля у ногу поліцейського.

До суду надійшло клопотання швейного колективу, в якому працює обвинувачена. У ньому висловлено прохання передати жінку на поруки колективу для проведення виховної роботи, а також звільнити її від кримінальної відповідальності.