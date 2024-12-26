Суд конфіскував майно екс-ведучого телеканалу «Інтер» – біглого проросійського Кота

Суд конфіскував майно колишнього телеведучого телеканалу “Інтер” Юрія Кота. Наразі він проживає в Москві та працює на пропаганду РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України.

“25 грудня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про задоволення позову Міністерства юстиції щодо застосування санкцій до колишнього українського телеведучого Юрія Кота відповідно до Закону України “Про санкції”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням суду, в дохід України підлягають стягненню наступні активи Кота: чотири земельні ділянки у Житомирській області;

три одиниці вогнепальної зброї;

автомобіль SKODA OCTAVIA ELEGANCE;

майнові права на сім телевізійних проектів. Також суд ухвалив стягнути 59% частки у статутному капіталі ТОВ “Золота Фішка” та гроші, розміщені на рахунках у комерційному банку.