Суд конфіскував майно екс-ведучого телеканалу «Інтер» – біглого проросійського Кота
Суд конфіскував майно колишнього телеведучого телеканалу “Інтер” Юрія Кота. Наразі він проживає в Москві та працює на пропаганду РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України.
Згідно з рішенням суду, в дохід України підлягають стягненню наступні активи Кота:
- чотири земельні ділянки у Житомирській області;
- три одиниці вогнепальної зброї;
- автомобіль SKODA OCTAVIA ELEGANCE;
- майнові права на сім телевізійних проектів.
Також суд ухвалив стягнути 59% частки у статутному капіталі ТОВ “Золота Фішка” та гроші, розміщені на рахунках у комерційному банку.
Що відомо про екс-ведучого телеканалу “Інтер” Юрія Кота
Юрій Кот, який наразі проживає в Москві, відомий своїми проросійськими поглядами та активною співпрацею з російськими медіа.
Він систематично поширює антиукраїнську пропаганду. Він також є членом антиукраїнських організацій “Безсмертний полк України” та “Комітет спасіння України”.
Як повідомлялось раніше, ще у 2022 році Юрій Кот підозрювався у державній зраді.