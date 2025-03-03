Суд конфіскував у пропагандиста Сергієнка майно у Львові та частину статутного капіталу

Суд наклав санкції на проросійського пропагандиста Володимира Сергієнка та стягнув у дохід держави пів частки квартири у Львові та половину частки у статутному капіталі.

Як повідомила пресслужба міністерства юстиції, 28 лютого 2025 року суд наклав на Сергієнка санкцію, передбачену пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України “Про санкції”.

“Міністерство юстиції України здобуло важливу перемогу в боротьбі з російською пропагандою, забезпечивши накладення санкцій на Володимира Сергієнка – відомого проросійського політолога та екс-помічника депутата Бундестагу від партії “Альтернатива для Німеччини”, – зазначили у міністерстві.

Сергієнко систематично використовував медіаплатформи, такі як ток-шоу “Вєчєр с Владіміром Соловьйовим”, “Врємя покажет” на “Пєрвом канале”, радіо “Вєсти ФМ” та свій Telegram-канал, для поширення дезінформації та маніпуляцій, що підривають інформаційну безпеку України.

Санкція передбачає стягнення в дохід держави активів Сергієнка, зокрема 1/2 частки квартири в Львові та 50% частки в статутному капіталі ТОВ “ХЕЛС КАРЕ УКРАЇНА”.

“Це рішення стало можливим завдяки позиції Мін’юсту у протидії тим, хто підтримує агресивну політику Росії та шкодить національним інтересам України”, – наголосили у Мін’юсті.

Рішення ще може бути оскаржене в апеляції.

Раніше ЗМІ писали, що 52-річний Володимир Сергієнко, помічник депутата Бундестагу казахстанського походження від “Альтернативи для Німеччини” (“АдН”) Євгенія Шмідта, може співпрацювати з ФСБ.

LB.ua