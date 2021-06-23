Суд лише оштрафував оперативника ДФС який збирав по 18 тисяч щомісячно з продавця алкоголю

Мелітопольський міськрайонний суд оштрафував на 17 тисяч гривень колишнього оперуповноваженого відділу протидії злочинам у сфері обігу товарів акцизної групи ГУ Державної фіскальної служби у Запорізькій області.

У жовтні 2020-го правоохоронець дізнався, що на «Центральному ринку» в Мелітополі підприємець торгує в кіоску алкоголем і тютюновими виробами без дозвільних документів. Оперуповноважений підійшов до кіоску і повідомив господарю, що для продовження торгівлі необхідно буде платити йому щомісячно. У разі відмови підприємця буде притягнуто до адміністративної та кримінальної відповідальності, а товар конфіскують.

За кілька днів оперуповноважений зустрівся із підприємцем і під час особистої бесіди назвав суму щомісячної плати – 18 тисяч гривень. Чоловік, розуміючи загрозу для свого бізнесу, погодився, але водночас звернувся до правоохоронних органів із заявою про вимагання грошей.

У подальшому Державне бюро розслідувань двічі задокументувало передачу неправомірної вигоди по 18 тисяч гривень – в листопаді 2020-го і в січні 2021 року. Ці гроші для слідчих дій надала Служба безпеки в Запорізькій області.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, в скоєному каявся і просив суд суворо не карати. Оскільки підсудний визнав вину, то суд обмежився його допитом, дослідження інших доказів не проводилось.