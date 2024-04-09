Суд на два роки відправив до дисбату колишнього прикордонника, викритого на спробі заробити на ухилянтях

За матеріалами розслідування ДБР суд визнав винним у незаконному переправленні осіб через державний кордон України колишнього прикордонника з Одеської області.

Йому призначене покарання у вигляді двох років тримання в дисциплінарному батальйоні.

Встановлено, що на початку грудня 2023 року фігурант запропонував двом своїм знайомим «підробіток». Вони мали на власному авто перевозити клієнтів через державний кордон до Молдови, оминаючи пункти пропуску та прикордонний контроль.

Правоохоронець знайшов двох охочих, яким пообіцяв за 4 тисячі доларів США з кожного вивезти їх з України. Після отримання грошей він посадив їх в авто до знайомих та встановив локацію на карті, куди доставити чоловіків.

Перевізники з ухилянтами були затримані прикордонниками за 100 метрів від лінії державного кордону.

Слідство по його цивільним спільникам здійснюють інші правоохоронні органи.

Процесуальне керівництво здійснювала Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

ДБР