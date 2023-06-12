Суд надав дозвіл на спецрозслідування стосовно колишнього голови правління Укргазбанку

9 червня 2023 року слідчий суддя #ВАКС задовольнив клопотання детектива #НАБУ, погоджене прокурором #САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно колишнього голови правління Укргазбанку, якого разом з іншими особами викрито на протиправній діяльності, яка призвела до завдання збитків державному банку в сумі понад 206 млн грн.

Це рішення дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та скерувати справу до ВАКС для розгляду по суті попри активні дії з його боку щодо ухиляння від слідства.

На сьогоднішній день у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 15 особам.

Досудове розслідування триває.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура