Суд наказал женщину, расплатившуюся в интернет-магазине поддельными SMS о зачислении денег

Выражение «простота – хуже воровства» как нельзя лучше описывает произошедшую историю. Ее «героями» стали один из интернет-магазинов, размещенный на платформе маркетплейса Prom.ua, и его недобросовестная посетительница.

Рассматривая ассортимент женской одежды, представленный на сайте, женщина сделала заказ на 8 пар лосин одной модели, общей стоимостью 920 грн. и еще несколько пар другой модели (420 грн).

После того, как заказ был оформлен, на телефон покупательницы пришло смс уведомление о необходимости оплатить товар на карту продавца. В сообщении были указаны сумма оплаты (1400 гривен), а также номер карты продавца.

В голове покупательницы родился авантюрный замысел и, спустя пару дней, она отправила на номер продавца неправдивое смс-сообщение о, якобы, зачислении 1400 гривен на карту продавца. Сообщение копировало типичные уведомления от банка и потому, не обратив внимание на номер отправителя, продавец ничего не заподозрил. Более того, не проверив фактическое поступление денег, он собрал и отправил заказ мошеннице по Новой Почте.

Воодушевленная успехом своей аферы, мошенница снова сделала заказ на следующий день, на этот раз уже на 1900 гривен. Снова ей пришло сообщение с номером карты и сумой, которую нужно перевести, и снова, спустя пару дней, мошенница отправила ответным смс сообщение о, якобы зачисленных на карту деньгах. Продавец снова отправил заказ.

Еще через пару дней аферистка сделала еще один заказ лосин на 1840 гривен. И снова продавец отправил ей заказ, в ответ на фальшивое смс. Но тут закончился календарный месяц и продавец, начав сверять бухгалтерию, обнаружил, что упомянутые поступления денег фактически отсутствуют и подал заявление в полицию.

Найти мошенницу не составило большого труда, потому что для общения с магазином она использовала свой личный номер телефона, который совпадал с номером, указанным в накладной Новой Почты. Кроме, того, для получения посылок, она использовала свои реальные данные. В итоге, правоохранители нашли аферистку довольно быстро и предъявили ей подозрение в совершении преступления по ч.2 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное повторно).

Женщина не стала отпираться, полностью признала свою вину и возместила причиненный интернет-магазину ущерб. По согласию сторон, было заключено соглашение о примирении, в результате чего неудачливая аферистка смогла отделаться на суде наказанием в виде штрафа, в размере 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 гривен).

Андрей Майданик, internetua.com