Суд обрав запобіжний захід чоловіку, який вбив працівницю магазину у Солом’янському районі столиці

Зловмиснику обрали тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що в п’ятницю до поліції Києва надійшла інформація про те, що на проспекті Відрадному чоловік виявив мертвою 35-річну адміністраторку магазину із множинними ножовими пораненнями. На відпрацювання вказаного повідомлення виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Солом’янського управлінь поліції, екіпажі патрульних поліцейських, кінологи та лікарі.

Менш ніж за добу співробітники карного розшуку районного управління встановили особу зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час досудового розслідування з’ясувалось, що, замаскувавши обличчя, правопорушник прийшов до магазину й, погрожуючи ножем, вимагав у киянки виручку. Коли жінка його впізнала та почала кликати на допомогу, нападник почав наносити удари ножем, від яких вона померла на місці.

Зібравши усі необхідні докази, за погодженням із місцевою прокуратурою слідчим Солом’янського управління поліції повідомлено фігуранту про підозру у скоєнні двох злочинів, передбачених п. 9 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Сьогодні Солом’янський суд столиці задовільнив клопотання слідчого та обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва